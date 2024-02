Assis. Bon toutou Tome 2

La relation entre Itsuki et Shuji est au beau fixe, et la carrière de footballer d'Itsuki commence à prendre de l'ampleur. Cependant, Shuji semble hanté par des angoisses concernant son rôle de dom : il souhaite faire atteindre à Itsuki le "subspace", un état de béatitude face aux ordres donnés que les subs peuvent connaître face à un dom suffisamment doué. Malheureusement, il n'arrive pas à atteindre ce but, ce qui réveille chez lui de mauvais souvenirs venus de son passé. Parallèlement, alors qu'Itsuki s'entretient à propos de sa carrière de footballer avec son coach, Satomi, coéquipier et rival d'Itsuki, découvre en espionnant la conversation le nature de sub de ce dernier. Un tel secret serait difficile à porter, surtout pour un footballer. Le couple dom/sub arrivera-t'il à outrepasser les difficultés qui se profilent à l'horizon ?