Perfect Addiction

Akihito, un étudiant populaire et volage, enchaîne les histoires sans lendemain. Un jour, il apprend que les filles de sa classe souhaitent inviter à une soirée Sae, un de leurs camarades de classe beau mais un peu asocial. En rentrant de la soirée, Akihito recroise Sae dans le quartier des Love Hôtels, qui semble se disputer avec un homme. Akihito s'interpose alors et emmène Sae dans une chambre, qui lui révèle qu'il est gay mais n'aime pas coucher avec ses partenaires. En apprenant cela, Akihito décide de faire changer d'avis Sae et de lui faire apprécier les plaisirs charnels.