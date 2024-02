L'Envol des dragons

LE ROMAN. Le jeune Eli, qui est mi-humain -mi-dragon, peine quelque peu à maîtriser ses pouvoirs. Il se sent mal dans sa peau et se demande pourquoi tout ceci lui arrive. Après une dispute avec Takashi, qu'il blesse accidentellement, maître Fu Li l'envoie à Kyoto, auprès de Jian Lian, le moine chinois, pour qu'il apprenne le Qi Gong et se reconnecte à ses énergies. Pendant son voyage, il fera la connaissance du dragon azur qui lui parlera du rituel de purification des ninjas, via des cascades d'eau glacées. Ce rituel pourrait l'aider à lier ses deux parties (sa partie humaine et sa partie dragon). Il monte donc dans les montagnes de Nagano pour s'y plier. Mais sur son chemin, il croisera Izumi, une jeune fille également mi-dragon mi-humaine qui voudra voler ses pouvoirs (et devenir un dragon à part entière). Ils combattront... et finalement, deviendront amis. Ils décideront alors de fonder une école pour les enfants métisses mi-humains mi-créatures magiques.