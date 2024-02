Une Colombe si cruelle. Edition bilingue français-espagnol

Un recueil de poèmes et courts textes en prose dans une édition bilingue inédite, par l'un des plus grands auteurs espagnols de tous les temps Dans Une colombe si cruelle, qui rassemble une sélection de textes divers - poèmes en prose, nouvelles ou encore contes -, Federico García Lorca s'affranchit des genres et des codes pour aller au plus près de ce qu'il veut exprimer. Les textes sont une véritable ode à la liberté stylistique, une invitation à renoncer à toute rationalité pour se laisser embarquer par la poésie. Le lecteur est plongé dans un univers à la fois doux et violent, dans lequel les personnages - hommes, animaux ou autres - ont des destinées farfelues et parfois cruelles. D'une poule crétine à une perdrix meurtrière, de Socrate à Charlie Chaplin, le poète passe du coq à l'âne, rompt toute relation logique entre les objets et prouve par là son talent et son attrait pour le surréaliste et le fantasque.