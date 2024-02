Le petit ami dangereux de Suzu

Coupé du monde par son masque, Suzu est un étudiant morose, sans amis ni aucune compétence en communication. Un jour, il perd sa précieuse peluche de Kappa, qui est heureusement retrouvée par le bel Aiji, toujours accompagné de sa cour de groupies. Alors que Suzu voulait simplement récupérer sa précieuse peluche et s'en aller, Aiji ne put s'empêcher de le taquiner quelque peu. Comble du malheur pour Suzu, son seul ami Kappa n'était pas sorti indemne de la rencontre et avait été abîmé. A la grande surprise de Suzu, Aiji utilisa cette rencontre comme prétexte pour fuir ses suivantes, sans se préoccuper des incompréhensions de Suzu quant à cette décision. Le beau garçon si populaire et sociable annonce désirer fuir son quotidien si superficiel et vole un baiser à Suzu à travers son masque. Un amour entre deux êtres que tout oppose, liés par Kappa, la petite peluche.