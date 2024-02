Iridescent love, Tome 01

Photographe de profession, Fûgo a toujours été témoin des échecs amoureux de sa mère. Il n'avait jamais cru en l'amour et privilégiait les relations charnelles, mais un jour, lors d'un shooting de photos de mariage, il tombe sous le charme du joailler Renichirô qui était parfaitement son genre. Une fois au bar après la fin du shooting, ils se retrouvent seuls tous les deux. Fûgo est tiraillé par son désir de l'embrasser, mais sa conscience professionnelle l'emporte et au moment où il se résout à chercher un autre partenaire, Ren lui demande de rester et l'embrasse aussitôt. Acceptant l'invitation sans hésiter, Fûgo l'emmène à l'hôtel pour une nuit torride. Les deux hommes s'entendent à merveille et les termes de leur relation de sexfriends sont pourtant clairs, mais ne seraient-ils pas en train de tomber amoureux...?