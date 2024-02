Dans mon sang. La grenade

Noémie, Maëlle, Ania et Pélaguie : quatre femmes habitant la même rue, que tout sépare et qui pourtant se lient. Elles mènent leur vie du mieux possible. Pierre le mari de Pélaguie, semble avoir un lien avec chacune d'entre elle. Il est celui qui peut faire exploser les colères et les rancunes liées au sentiment d'injustice qu'elles éprouvent. Seul l'amitié pourra sauver le quatuor. Quand l'amitié est le salut Tout commence par un accident. En pleine fête d'anniversaire, Pierre Gavoi est percuté par une voiture. Les seuls témoins sont Pelaguie, sa femme, et trois de ses amies. Que s'est-il passé exactement ? Cinq mois plus tôt, Noémie, Maëlle et Ania se débattent dans un quotidien difficile. Dans la rue des écoles, elles vivent leur vie entre l'apparence et le secret. Jusqu'au jour où un nouveau couple emménage dans la plus grande maison de la rue : Pelaguie et Pierre Gavoi. Alors que les liens d'amitié se tissent entre les quatre femmes, Pierre semble être l'homme qui perturbe leur équilibre. Un lien invisible unirait-il chacune de ces femmes à cet homme ? Et s'il était la goupille qui fera exploser leur grenade ? Et si leur amitié pouvait les aider à accepter ce qu'elles se cachent à elles-mêmes ?