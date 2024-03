Le Carnet Vert

Henriette d'Angeville est amoureuse. Son "amant glacé" l'obsède. Il a mauvaise réputation : il a fait naître tant de passions, fait périr tant d'alpinistes. Le "Mont Maudit" est dangereux, imprévisible. Mademoisellle d'Angeville n'a pas peur. A quarante-quatre ans, elle brûle de le rejoindre. En septembre 1838, la voici à Chamonix. Flanquée de douze guides de haute montagne et munie de son bâton ferré à corne de chamois, elle peut compter sur sa volonté inébranlable et son "jarret d'enfer" pour gagner le toit de l'Europe. Entre effroi des gouffres et couchers de soleil romantiques, la "fiancée du Mont-Blanc" boit des tasses de limonade, franchit les crevasses sur une échelle et consigne au fil des heures les étapes de son ascension dans son célèbre carnet vert. L'intrépide a du jarret ; elle a aussi du style. Avalanches et séracs se succèdent sous sa plume ; elle admire des perdrix blanches, pourfend un aubergiste mal léché. Henriette d'Angeville (1794-1871), fille des Lumières, première femme à atteindre le sommet du Mont-Blanc sans aide, est une pionnière de l'alpinisme. Son récit, ici illustré, est un bonheur au bord du gouffre.