Les Sublimations révèle une poésie de l'intérieur dans une langue fulgurante et sanguine. La matière langagière est travaillée dans ce qu'elle a de primaire et l'invention de signifiants est au coeur du poème afin de nommer ce qui ne l'a pas encore été. Les Sublimations, en venant dire le désespoir, les relations amoureuses, les dépendances, tente d'éclairer l'inconscient par le langage : est donné par les mots ce qui est dissipé. Le recueil décortique les espaces incertains qui fondent l'être, traversé par ces sublimations, ces transformations. C'est de métamorphose dont il est question : celle de la douleur, de l'amour et de la mélancolie en poésie.