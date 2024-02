Océan en question(s). Une nouvelle frontière pour l'odyssée humaine

Comment les herbiers sous-marins de nos côtes pourraient sauver l'humanité d'une pandémie pire que celle du Covid 19 ? Comment des organismes marins fabriquent du plastique-zéro pétrole et du verre ? Comment d'humbles vers marins facilitent chaque jour les transplantations d'organes humains ? Ce sont quelques unes des 224 questions, accompagnées des meilleures réponses des experts internationaux, qui composent la trame de l'ouvrage : édition revue et augmentée de "Une Course pour la planète. Le Vendée Globe au côté de la Science" publié en 2019 aux Editions Zeraq. Notre biosphère est une et une seule. La planète terre ne s'arrête pas à la plage de nos vacances ni aux exploits des coureurs au large. Sous l'eau, s'étendent des forêts semblables à celles qui verdissent les terres émergées. Elles séquestrent plus de CO2 que leur homologues et leur biodiversité est incroyablement prometteuse. Face à la crise climatique contemporaine, l'Océan demeure notre ultime allié et il est une source de bioinspiration pour des technologies décarbonées, un indispensable guide de résilience, et encore un manuel d'économie circulaire.