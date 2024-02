Mythes et légendes celtiques. Histoires de héros et de divinités d'Irlande

Une anthologie évocatrice de 14 récits issus d'une riche tradition mythologique : parmi les dieux, les créatures légendaires et les entités appartenant au royaume des fées, ces récits nous transportent dans un monde de magie et de grandes batailles. Les pas des animaux sacrés nous guident à travers une forêt enchantée jusqu'à son coeur, où d'anciens menhirs semblent murmurer des paroles arcanes. Ces histoires nous sont parvenues par le biais d'anciens manuscrits, comme le Lebor Gabála Erenn du XIe siècle, qui traite des premières invasions de l'Irlande. Et c'est ce pays merveilleux qui sert de décor aux exploits des héros et des personnages mythiques, avec ses collines verdoyantes et ses hautes falaises fouettées par le vent et les vagues de l'océan tumultueux.