Le jardin mois par mois

- L'ouvrage indispensable pour organiser son jardin tout au long de l'année. - Mois par mois, les travaux à effectuer au jardin : travail du sol, semis, repiquage, paillage, protection, lutte contre les maladies et parasites, taille, etc. - Des encadrés pour faire un zoom sur une technique de culture, une plante, une astuce de jardinier... - Pour plus de clarté, un tableau récapitulatif des plantes à semer sous abri et en place chaque mois de l'année. - En bonus, un point sur les bonnes associations au jardin.