Ma grossesse. Un recueil de pensées, d'émotions et de moments précieux

Etre enceinte est une expérience unique et extraordinaire. Cet album vous permettra d'en garder le souvenir pour toujours. Collez-y les photos des étapes importantes et notez-y votre évolution au fil des mois, les idées de prénoms, la déco de la chambre... sans oublier les pensées et émotions qui se bousculent dans votre tête. Le livre idéal pour immortaliser tous ces moments et y revenir plus tard avec plaisir.