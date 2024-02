Devenir propriétaire en Belgique

Acquérir et financer un bien immobilier nécessite une bonne préparation. Ce livre est une mine d'informations sur toutes les démarches d'achat et d'emprunt. Ce livre est un avantage significatif pour vous conseiller au moment de votre crédit hypothécaire et pour préparer votre rencontre avec vos différents interlocuteurs. Sur un ton agréable et plein d'humour, Laurent Degraeve retrace avec précision toutes les étapes qui permettent l'acquisition d'un bien immobilier. Pas à pas, le futur propriétaire est certain de ne rien oublier lors des diverses démarches et de bien comprendre le vocabulaire spécifique propre au monde de l'immobilier.