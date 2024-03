Konjiki no Gash Bell!! Perfect Tome 6

Le mystérieux Lord recrute de nouveaux alliés pour s'emparer du trône ! Alors que Patty et Byonko ouvrent les hostilités, Lord envoie ses guerriers millénaires affronter Gash ! Arriveront-ils à repousser leur terrible attaque ? ! Dans ce tome, Kanchome va devenir le grand-frère de la petite Lucika et combattre le plus terrible des adversaires, Barry, tandis que Kid, le professeur Mystère, la populaire Big Boing et leurs joyeux acolytes se battent pour le trône ! Les chasseurs les plus discrets de l'univers de Gash Bell, Garza et Baransha, font également leur apparition !