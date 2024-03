Konjiki no Gash Bell!! Perfect Tome 5

Les chasseurs les plus discrets de l'univers de Gash Bell, Garza et Baransha, font leur apparition !! Kanchome va devoir se battre pour protéger sa petite soeur Lucika, tandis que Gash affronte le terrible Barry, ainsi que Kid, le professeur Mystère et ses douze acolytes ! Rendez-vous également au " Gash Café ", un espace de repos et de paix où les démons mettent de côté leurs différends pour discuter et révéler les aspects les plus étonnants de leur personnalité tout en profitant d'un bon thé ! Les invités du tome 5 sont Kid, Papipurio et Zoboron !