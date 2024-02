Mibu Gishi Den Tome 7

Shichisaburô Ikeda, ancien milicien ayant bien connu Kan'ichirô Yoshimura dans sa jeunesse, continue d'explorer ses souvenirs. Il témoigne, avec gravité et presque parfois à contrecoeur, d'une époque sombre et troublée pour son pays. Alors que le Shinsen Gumi se retrouve profondément ébranlé dans ses fondations, la classe des guerriers commence, elle aussi, à vaciller... Avec précision et finesse, Takumi Nagayasu s'approprie l'oeuvre de Jirô Asada pour dépeindre l'une des périodes cruciales de l'histoire du Japon à travers le prisme d'un personnage à contre-courant de son temps. Deux maîtres du manga, Takumi Nagayasu et Jirô Asada, vous présentent un nouveau mythe bouleversant autour du Shinsen Gumi.