Le canard veut faire partie d'un club pour se faire des amis. Tout le monde le refuse. Il décide de créer son propre club... "Puis-je faire partie de votre club ? " suit les aventures d'un canard déterminé et plein d'enthousiasme qui décide de créer son propre club. Pourquoi ? Parce qu'il s'est vu refuser l'adhésion aux clubs des lions, des éléphants et d'autres animaux de la jungle. C'est une histoire qui parle d'acceptation de soi, d'inclusion et de la recherche de sa propre place dans le monde.