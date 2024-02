Réussir son stage infirmier en psychiatrie et santé mentale. 3e édition

Ce livre de poche, véritable outil pratique de terrain, a été conçu pour aider l'étudiant en IFSI à préparer son stage en psychiatrie et santé mentale, et à le réussir. Il présente : le lieu de stage : la présentation d'une unité d'hospitalisation en psychiatrie, les différents intervenants et le rôle de chacun ; les situations de soins les plus répandues et les psychopathologies les plus fréquentes ; la spécificité du rôle infirmier en psychiatrie et santé mentale ; les compétences que l'étudiant pourra développer et valider lors de son stage (portfolio et hors portfolio). Des fiches de cours synthétiques et claires permettront d'intégrer les connaissances requises pour ce stage : les bases psychopathologiques de la psychologie médicale ; la sémiologie liée à la psychiatrie ; les grandes psychopathologies (troubles de la personnalité, troubles anxieux et apparentés, troubles de l'humeur, psychoses, etc.) et leurs prises en charge, avec le rôle de l'infirmier ; les médicaments psychotropes. Des fiches repères de soins structurées, mettant en valeur le rôle infirmier spécifique, seront une aide précieuse lors de l'apprentissage pratique.