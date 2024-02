Le Petit Larousse du potager débutant

En matière de potager, rien ne remplace l'expérience. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un papy jardinier ! Cet ouvrage, abondamment illustré, à la présentation très claire en doubles pages, guide littéralement pas à pas le jardinier débutant pour un potager réussi. Connaître sa terre et son terrain Avant de vous lancer tête baissée, rien de tel qu'un peu d'observation : comment est votre terre ? Quelle est l'orientation de votre potager ? Comment circuler ? Les gestes en pas à pas photos Améliorer sa terre, pailler, arroser, fabriquer un composteur, un châssis, faire son purin de consoude... 70 légumes et fruits Des photos des étapes de culture décisives (semis, éclaircissage, repiquage, plantation...). En plus des conseils de culture, des suggestions pour la conservation et l'utilisation ! L'entretien du potager Comment maintenir votre jardin en bonne santé malgré les maladies et parasites auxquels il risque d'être confronté. Le livre indispensable à tout jardinier débutant !