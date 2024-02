Jardins résilients. Aménager son extérieur pour résister au changement climatique

Ce livre avant-gardiste, fondé sur les dernières recherches scientifiques, vous montre comment travailler avec l'environnement et adapter votre espace extérieur pour lui donner exactement ce dont il a besoin pour s'épanouir... et pour donner un coup de main à la faune. Découvrez comment une haie peut réduire le bruit et piéger la pollution, comment un patio affecte l'engorgement des sols, comment récupérer l'eau de pluie... Les lecteurs pourront apporter de petites modifications à leur parcelle qui bénéficieront à la biodiversité et réduiront les impacts du changement climatique dans leur région. Inclus : des vidéos avant/après en réalité augmentée.