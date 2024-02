A côté de la plaque

Si vous prenez l'avion, volez donc avec Marc Behm, l'auteur de Mortelle Randonnée. Avec lui, vous oublierez les trous d'air et planerez très haut. Notamment avec son roman particulièrement allumé, A coté de la plaque, l'histoire de Patrick, un petit frère de Walter Mitty, qui, dans la glauque réalité, est garagiste et s'intéresse un peu trop aux exploits d'un serial killer, le boucher, pour attirer sur lui l'attention d'une femme-flic dont il est épris. Ce qui ne l'empêche pas de passer de l'autre côté du miroir en devenant le plus délirant des explorateurs d'une Afrique onirique peuplée de papillons libidineux, d'abeilles tueuses, de fourmis comestibles, de babouins ivres de luxure et autres merveilles du continent noir freudien. Mais la réalité est encore plus cinglée avec ses postières