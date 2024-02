Fondée en 1960 par un neuropsychiatre, le professeur Alfonso Caycedo, la sophrologie est une méthode corporelle s'inspirant, entre autres, de l'hypnose et de la phénoménologie. Pratiquée préventivement, elle contribue à réguler le stress et à éviter les risques psychosociaux. Parce qu'elle mobilise les potentialités personnelles, elle peut aussi être utile à tous ceux qui, désireux d'optimiser leurs capacités, apprennent, à force d'entraînement, comment puiser en eux-mêmes des ressources inexploitées. D'abord d'application médicale, clinique et thérapeutique, la sophrologie a peu à peu investi les champs du sport, de l'entreprise ou encore de la pédagogie. Aujourd'hui, elle offre des perspectives de carrière. Mais toutes les formations ne se valent pas. Richard Esposito fait le point sur une méthode de développement personnel en plein essor qui, en complément de soins médicaux classiques, aide à mieux vivre.