From FPS to RPG Tome 2

Tout commence avec un homme passionné par les FPS. Un jour, en pleine partie, celui-ci dérape malencontreusement et tombe en dehors de la map. Pensant mourir jusqu'aux derniers instants de la plus stupide des façons, Ren Saitô se réveille finalement dans un RPG d'heroic fantasy. Pour survivre dans ce monde peuplé de monstres extrêmement agressifs, il pourra compter sur l'interface du jeu et sur ses armes à feu favorites !