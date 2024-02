Robin des Bois en a assez de la tyrannie du prince Jean. Caché dans la forêt de Sherwood, il vole les plus riches pour donner aux pauvres... Accompagnée de matières à toucher et servie par des illustrations pleines de magie, voici la célèbre légende de "Robin des Bois" adaptée aux tout-petits. Une première découverte de la célèbre légende Un livre interactif à toucher pour une première découverte des aventures de Robin des Bois, héros célèbre qui venait en aide aux plus pauvres. Des matières nombreuses et variées Le chapeau de Robin des Bois, la couronne du roi, la bourse garnie de pièces d'or, la robe de mariée de Marianne... autant d'éléments à toucher du bout des doigts. Tissu, fourrure, matière lisse, brillante ou en relief, c'est en tout huit matières à découvrir par le lecteur. Une collection de contes à toucher "Blanche-Neige", "Le Loup et les Sept Chevreaux", "Hansel et Gretel"... la collection "Contes à toucher" propose les plus célèbres contes dans une version à toucher, pour une découverte tendre et ludique.