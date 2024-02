Retrouver sa vitalité avec la bioénergie

Qu'est-ce que l'énergie vitale, comment la ressentir, la visualiser, au jour le jour, pour l'augmenter ? Ce livre explore de façon très simple, dans un langage de tous les jours, toutes les connections qui nous animent sans que nous en soyons conscients : il s'agit des différents plans de l'être, physique, sensitif, émotionnel, mental, intuitif, spirituel et divin. mais aussi du monde des fréquences et des ondes qui nous influencent et que nous influençons. Des exercices sont proposés pour se reconnecter à tous ses différentes couches subtiles énergétiques afin de retrouver vitalité et harmonie.