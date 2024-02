Les Ateliers du sujet. Approches pluridisciplinaires des écritures de soi, Edition

"Ecrire sur soi, c'est écrire sur les autres" (Doubrovsky, 2011). Portées par un "je" qui ne se réduit ni au "moi" ni à sa narration, les écritures de soi sont toujours à la fois intersubjectives et relationnelles, ce qui fait dans différents domaines leur portée émancipatrice. A travers des exemples allant de l'autofiction littéraire aux écrits numériques, de l'ethnologie aux écrits réflexifs de formation et aux ateliers d'écriture créative, Les Ateliers du sujet montre que les différentes écritures de soi - littéraires, scientifiques et formatives - situent le sujet à la fois dans une relation interlocutive et dans une communauté d'interprétation. Ce faisant, elles associent, dans leur mouvement réflexif, l'investigation, l'expérimentation et l'émancipation.