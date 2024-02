Un Grand Week-end à Santorin. Anafi et Ios

Tous les sites incontournables, les activités les plus sympa, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Santorin et dans les îles alentour grâce à ce guide rédigé par une spécialiste de la destination. Dans cette nouvelle édition : - Une présentation, claire, moderne et pratique. Les carnets d'adresses sont placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : rejoindre en caïque le paysage lunaire du volcan, découvrir un village abandonné à Thirassia à vélo électrique, déguster le vin de Santorin chez un producteur bio, voguer au large d'Ios sur sa planche-à-voile ou son paddle... . - Des activités 100 % locales : partir pêcher sur un bateau traditionnel, faire une balade à cheval dans le sud de Santorin, randonner à Anafi le long de la mer pour rejoindre un monastère perché... - Notre sélection des meilleures tavernes, des beach bars et des bars à cocktails, des hôtels de charme et des restos avec vue pour s'immerger dans l'ambiance des Cyclades. - Les coups de coeur et les tops de notre autrice, experte des îles grecques : les meilleurs spots pour contempler le coucher du soleil, les villages les plus authentiques de Santorin, les plus belles boutiques d'artisanat, Santorin en amoureux avec les adresses les plus romantiques...