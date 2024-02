Organiser son potager face au changement climatique

- Plus que jamais, il est temps d'adapter son potager et sa production de plantes nourricières aux changements climatiques. Cela comprend la sécheresse, mais aussi la canicule et le décalage des saisons. - Retrouvez toutes les astuces, les techniques, et les choix culturaux à effectuer au potager pour des récoltes abondantes et un besoin d'arrosage moindre. - Une sélection de légumes, fruits et aromatiques à privilégier pour faire face à la chaleur et à la sécheresse.