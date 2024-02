Le secret de l'arc-en-ciel

Les premières histoires tendres dans un format adapté aux tout-petits " Un jour, alors que je me promenais, j'ai fait un voeu. J'ai cueilli un pissenlit et j'ai soufflé dessus. Les aigrettes ont flotté dans l'air (...) et je les ai suivies jusqu'à une rivière où un tout petit arc-en-ciel fredonnait, assis, les pieds dans l'eau. " Un joli conte où il est question de voeu, de sentiments et de naissance d'arcs-en-ciel... dans la lignée de cette collection douce et poétique qui embarque les plus jeunes lectures dans de tendres récits.