Borms. Deux frères, une nièce, un collaborateur, deux résistants

Une plongée dans une fracture familiale... Anne Duchaine, fille de Jacques Duchaine, résistant, et de Reine Borms, partisane armée et déportée à Ravensbrück, démêle ses souvenirs et se confronte à la tache sombre laissée par un oncle, le collaborateur August Borms, condamné à mort et exécuté en 1946. Entre les deux guerres, cette parenté avait provoqué un séisme fatal dans la famille flamande. Dans un déchaînement de sauvagerie sans limite, l'idéologie nazie a emporté, durant la Seconde Guerre mondiale, plus de cinquante millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Comment se construire lorsqu'un parent a été profondément blessé par les bourreaux ? Comment vainqueurs et vaincus ont- ils affronté les scories du nazisme ? La transmission mémorielle soulève des questions fondamentales : " pourquoi le nazisme fut-il possible ? ", " quand et comment résister ? ". Plus largement, c'est l'articulation subjective entre les individus et l'Histoire qui constitue la trame du livre. Le récit, extrêmement documenté, se base sur de multiples lectures, sur la compilation de documents, d'archives familiales et historiques. Il nous emmène au- delà de nos frontières, en France et en Allemagne. Il aborde également la douleur des enfants pendant les conflits armés. Des témoignages de jeunes déportés en camps de concentration nous permettent de percevoir leur insupportable situation