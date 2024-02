The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor Tome 1

Je te ferai changer... Non, je te rendrai heureux ! Jill, fille de marquis, est condamnée à mort suite à de fausses accusations proférées par son fiancé, le prince héritier du royaume. Sur le point de rendre son dernier souffle, elle se retrouve projetée six ans en arrière, à la fête où le prince l'avait demandée en mariage ! Paniquée à l'idée de revivre le même destin tragique, Jill déclare vouloir épouser un autre homme, sans réaliser qu'il s'agit du (futur) ennemi juré du royaume, l'empereur Hades ! Malgré tout, elle est bien décidée à profiter de sa seconde chance ! Après avoir échappé à la mort, elle compte bien profiter de la seconde chance qui s'offre à elle ! Projetée six ans en arrière, Jill a la chance de pouvoir recommencer une nouvelle vie ! Condamnée à mort suite à de fausses accusations, elle est projetée six ans en arrière bien décidée à changer son destin ! Pour éviter la voie qui mènera à son exécution... elle se rapproche de son (futur) pire ennemi pour conquérir son coeur !!! La " déesse de la guerre " demande l'empereur maudit (sans prévenir) en mariage ? !