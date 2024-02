Après des années à essayer de créer de vrais super-héros sans succès, une milliardaire coréenne douée de super-pouvoirs, cherche à recruter six personnes afin de former une équipe prête à défendre l'humanité. Une équipe d'Ambassadeurs. A la fin de la sélection, ces personnes venues du monde entier se verront dotées de super-pouvoirs. Mark Millar (Jupiter's Legacy, Ultimates) a toujours eu à coeur de moderniser le concept de super-héros. Avec The Ambassadors, il parle de géopolitique, de rapports de force et du pouvoir des personnes les plus riches, au travers d'un récit fun et dynamique. Il est accompagné par un groupe de dessinateurs all-star venus de France (Olivier Coipel et Travis Charest), du Royaume Uni (Frank Quitely), des Etats-Unis (Karl Kerschl) et d'Italie (Matteo Scalera et Matteo Buffagni).