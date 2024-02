Vampires, lycans, gargouilles Tome 8 : Creed

Enfant, Angel a été arrachée à une vie de maltraitance et confiée à une famille de lycans aimante grâce à un garlycan nommé Creed. Inévitablement, elle est tombée amoureuse de son ange gardien. Mais quand elle lui a avoué ses sentiments, il l'a repoussée. Angel mérite selon lui une vie qu'il ne peut lui donner. Le coeur brisé, la jeune fille a quitté la meute. Des années plus tard, sa mère adoptive l'appelle à l'aide. Creed, qui a appris à se montrer froid pour survivre, souffre d'un désir irrépressible de s'accoupler. S'il ne l'assouvit pas, il en mourra. Angel propose de l'aider. Ils ne se doutent alors pas que leur nuit d'amour aura de dangereuses conséquences... "Les livres de Laurann Dohner sont plus que fantastiques ! " Dearauthor. com "Comment ne pas aimer Laurann Dohner ? Son style est drôle et sexy, et ses romances paranormales sont fabuleuses". Addicted to Romance