Allons chercher le printemps

Petit-Louis le rouge-gorge et ses amis attendent le printemps avec impatience. Mais le jour venu, celui-ci ne se montre pas. Partis à sa recherche, ils le découvrent au fond de son lit, bien décidé à ne pas aller travailler... Ensemble, les animaux de la forêt vont le convaincre du rôle précieux qu'il joue pour la survie de la faune et de la flore. Un magnifique ouvrage à l'italienne qui célèbre l'amitié et la solidarité.