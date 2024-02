Effondrement : 20 scénarios possibles. Inégalités économiques, crise écologique, incohérences politiques

? GIEC, ADEME, rapport Meadows... L'auteur rassemble et décrypte toutes les sources institutionnelles pour éclairer les différents avenirs étudiés : technologies vertes ou récession démographie : chute ou contrôle ? business as usual ou décroisance pollution ou neutralité carbone coopération ou survivalisme ? Tous les facteurs sont passés à la loupe par le sociologue Thierry Brugvin pour des estimations réalistes, plus ou moins désirables ? Illustré de 20 schémas de synthèse