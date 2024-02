Contacter nos défunts par l'hypnose. La Trans Communication Hypnotique : une nouvelle thérapie pour le deuil ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il nous est désormais possible de rentrer en contact avec nos défunts en étant placé sous hypnose. Cette expérience inédite est d'un puissant réconfort quand on est dans la douleur d'un deuil ou angoissé par la mort. Dans ce nouvel ouvrage, le Dr Jean-Jacques Charbonier nous présente les résultats d'une étude sur plus d'un millier de personnes qu'il a lui-même placées sous hypnose. Les ateliers de TransCommunication Hypnotique (TCH) qu'il propose ne désemplissent pas et connaissent un succès sans précédent. Ce livre est l'histoire de cette aventure hors du commun et présente les différents témoignages de celles et ceux qui ont participé à ces voyages si particuliers.