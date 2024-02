Comprendre l'échec scolaire. Le point nodal comme levier de réussite

Aider un élève en difficulté scolaire exige démarche rigoureuse de résolution de problème. Pour baliser la réflexion, quatre étapes principales peuvent être définies : l'évaluation diagnostique (ressources, difficultés et besoins de l'élève) ; la focalisation sur une priorité d'intervention ; la phase de remédiation ; le bilan du projet. Ces quatre étapes s'organisent autour de la définition d'un point d'appui, le point nodal, un véritable " point d'appui pédagogique " qui permet de décupler l'efficacité de l'intervention. Ainsi, la recherche du point nodal constitue le coeur de tout le processus d'aide. Elle part de l'hypothèse qu'il existe un point particulièrement sensible sur lequel on pourrait intervenir avec un minimum d'efforts et un maximum d'effets. A l'école, le point d'appui est très rarement la discipline scolaire. Le point nodal relève en effet très souvent d'une problématique globale, et non uniquement scolaire. C'est pourquoi cet ouvrage présente une véritable méthodologie de travail, organisée autour du point nodal pour surmonter l'échec scolaire.