Film Analysis in English apporte aux lecteurs les outils indispensables pour mener à bien l'exercice de l'analyse de séquences en anglais. Offrant à la fois méthodologie, vocabulaire et bagage culturel, il se veut un ouvrage complet sur lequel peut s'appuyer l'enseignant, mais aussi l'étudiant qui y trouvera des pistes utiles pour se perfectionner en toute autonomie. Cette nouvelle édition prend en compte les différentes réformes qui ont affecté les concours de recrutement (CAPES et Agrégation) et suit, dans la partie méthodologique, les dernières tendances cinématographiques. Par ailleurs, pour combler certaines lacunes de la première version, cette réédition comporte de nouvelles analyses de séquence de films traitant de la question de l'identité aux Etats-Unis.