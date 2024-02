S'initier à la numérologie. Trouver son chemin de vie

Un livre pratique et complet, idéal pour une initiation à la numérologie. Après un bref historique de cet art divinatoire, l'ouvrage présente : - Les objectifs de la numérologie et les bénéfices que l'on peut en tirer afin de mieux comprendre certains aspects de sa vie, mais aussi de celles de nos proches. - Les différentes méthodes de calcul (à partir de la date de naissance, des lettres du prénom et du nom...). - Les significations et les vibrations de chacun des nombres de 0 à 9, appelés " chemins de vie " , pistes de réflexion pour être en accord avec sa destinée et vous accomplir pleinement.