Mother Parasite Tome 2

Accueilli par les Kasai pour la nuit, Ryôta ne parvient pas à trouver le sommeil. Il est bien trop occupé à résoudre un mystère : comment trouver la mère idéale ? Sa réflexion l'amène finalement à une seule conclusion... Rika Kasai en est la parfaite incarnation... Mais se rapprocher d'elle prend du temps et Ryôta n'en a plus pour Sanae, sa mère adoptive. Terrifiée à l'idée d'être rejetée, Sanae commence à perdre pied, jusqu'à aller trop loin... Dans Mother Parasite, Sato Hirohisa, auteur de Shigahime, nous propose un thriller psychologique où manipulation, folie et liens familiaux sont les maîtres-mots.