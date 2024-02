Accompagner les transitions professionnelles. Le guide pour les consultants, coachs et RH

Quête de sens, burn-out, reconversion... Les actifs sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur leur trajectoire professionnelle. Face à cette tendance de fond, les demandes d'accompagnement et de coaching sont exponentielles. Coach, consultant de carrière, professionnel de l'orientation ou des RH, ce guide est pour vous ! Il vous donnera tous les outils pour accompagner au mieux chaque personne et l'aider à trouver sa voie ou à négocier un virage professionnel. - Quelles sont les étapes d'une transition professionnelle ? - Quelle est la bonne posture du coach ? - Comment intégrer la gestion des émotions à sa pratique ? - Quid de certains cas particuliers : accompagnement post burn out ou longue maladie, profils hypersensibles, HPI, jeunes en quête de conseils..? - Comment, enfin, trouver son style et se lancer ? Vous trouverez également les témoignages de personnes ayant effectué leur transition professionnelle, ainsi que des conseils d'experts issus de leur expérience du métier. Le guide indispensable pour accompagner les transitions professionnelles