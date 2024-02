Petit Futé Israel. Edition 2024

Rares sont les lieux autant chargés d'Histoire que ceux que l'on peut découvrir en visitant Israël, lieux qui, depuis des millénaires ont si peu changé. Révéré par le judaïsme, l'islam et la chrétienté, rêvée, jalousée, cette terre qui a vu passer les Egyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Croisés, les Arabes, les Mamelouks, les Anglais et qui est redevenue, il y a cinquante ans, le pays d'Israël, reste toujours à redécouvrir. Là-bas, la nature est un monument, et les monuments semblent faire partie de la nature, une espèce d'unité de beauté.