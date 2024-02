Sherlock Holmes. La Bande mouchetée

Une nuit, une jeune femme entend le même sifflement qui a résonné le soir de la mort inexpliquée de sa soeur quelques années plus tôt. Un milliardaire crée une étrange association des hommes roux. Un chapeau et une oie dont le gosier contient une pierre précieuse volée sont découverts dans une ruelle. Plusieurs personnes meurent mystérieusement après avoir reçu par la poste cinq pépins d'orange... Quatre nouvelles et autant de défis pour le célèbre Sherlock Holmes et son ami le docteur Watson, dont la mémoire et le flair sont encore une fois mis à l'épreuve ! Découvrez les enquêtes de Sherlock Holmes en 12 volumes chez Librio !