Vision aveugle

Des milliers d'objets artificiels se consument dans l'atmosphère de la Terre, et le vaisseau Thésée est armé dans le but de résoudre ce mystère. Ils sont cinq à son bord : Siri Keeton, au cerveau amputé inapte à l'empathie et au vécu émotionnel : l'observateur impartial de l'expédition. Isaac Szpindel, biologiste modifié pour être capable de s'interfacer aux machines. Susan James, linguiste schizophrène souffrant du syndrome de personnalités multiples - le Gang. Amanda Bates, militaire qui tient sous sa coupe une phalange de robots guerriers. Et Jukka Sarasti, leur commandant, homo vampiris ressuscitée par le génie génétique, hypersensible et prédateur ultime. Cinq être improbables mais complémentaires, embarqués dans un monstre d'acier pour percer le plus fabuleux des secrets. Un roman brillant, dense, passionnant. Watts est un auteur majeur, de ceux qui feront date. NooSFere. Hors-normes. L'une des plus grandes oeuvres de la science-fiction. Le Culte d'Apophis. Traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet.