Traiter la dépréciation de soi. Le syndrome de l'imposteur

Certaines personnes ont du mal à apprécier pleinement leurs réussites sociales et professionnelles. Le syndrome de l'imposteur est l'expression d'une faible estime de soi qui se caractérise par la sensation d'être incompétent et de tromper sans cesse son entourage. Ce sentiment est à l'origine d'une grande détresse psychologique et sociale et constitue un frein à l'épanouissement personnel et au bien-être. Cet ouvrage répond au besoin actuel de comprendre et d'aider à surmonter ce syndrome dont la fréquence et l'expression peuvent être sous-estimées. Afin d'aider le praticien à l'identifier et à mettre en place un accompagnement spécifique, ce guide propose : une description détaillée des manifestations cognitives, comportementales et émotionnelles du syndrome ; des méthodes d'identification et de mesure de l'expression du syndrome de l'imposteur dans son homogénéité et hétérogénéité ; des méthodes et des exercices de prise en charge éprouvés. Cet Atelier s'appuie sur une mise à jour scientifique et sur l'expérience clinique de ses auteurs. Il permet l'identification fine d'un syndrome de l'imposteur en fournissant les outils adéquats pour la compréhension de son expression individuelle et les leviers à utiliser face aux résistances exprimées. Grâce à l'alliance thérapeutique, le professionnel peut aider son patient à se prémunir de l'anxiété et de la dépression, et l'amener ainsi à estimer plus justement son potentiel et ses capacités.