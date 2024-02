J'arrache ou je laisse pousser

Pas toujours facile d'identifier les jeunes plantes au jardin... Certaines poussent spontanément et sont si belles qu'il serait dommage de les enlever (coquelicot, eschscholtzia, digitale, campanule...), d'autres sont de vraies plaies qu'il faut arracher le plus tôt possible (rumex, liseron, prêle...). Dans ce guide visuel, premier du genre, près de 100 plantes spontanées y sont décrites : - les différents stades d'évolution photographiés : la plantule, la plante à 2 semaines, la plante à 3 mois - les intérêts et points forts de la plante (fleur esthétique, attire les pollinisateurs, peut se consommer, plante médicinale) - les défauts de la plante (vite envahissante, toxique...) - des pictos et un classement des espèces très pratiques pour la consultation. Un guide indispensable pour distinguer les bonnes plantes des mauvaises herbes.