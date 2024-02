Ca pousse presque tout seul sur mon balcon !

Vous habitez en appartement et vous aimeriez transformer votre balcon en potager ? The Frenchie Gardener, jardinier urbain, vous donne ses conseils et ses astuces pour y faire pousser toutes sortes de fruits et légumes ! Retrouvez dans ce guide : - Des fiches plantes classées variété par variété : pommes de terre, courgettes, aubergines, concombres, tomates, poivrons... avec pour chacune les informations nécessaires à leur culture (exposition, semis, arrosage, temps de récolte...) - Des to-do lists, des pas-à-pas et des FAQ pour entretenir son potager et optimiser ses récoltes : semis (avec calendriers inclus), paillage, fertilisants maison... - Des fiches récapitulatives sur comment cultiver bio, pour tout faire pousser de manière écoresponsable. Développez votre petit paradis vert avec The Frenchie Gardener