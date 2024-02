La Roue. Le voyage d'une sorcière pour guérir et se reconnecter à la nature

Le chemin d'une sorcière vers la guérison par la nature Vous trouverez dans ce livre : Comment les pratiques païennes et la sorcellerie peuvent guérir et fournir une connexion profonde avec la terre qui nous entoure. Une exploration évocatrice et fascinante ponctué de recherches, de rituels, de conversations et de rencontres avec le monde naturel. Un témoignage authentique qui vous permettra, comme Jennifer, de redécouvrir l'apaisement et les aspirations que la sorcellerie peut offrir. Dans cet ouvrage unique, Jennifer Lane vous dévoile une année de sa vie au rythme de la roue païenne de l'année et de ses festivals saisonniers. Elle s'interroge sur la manière dont les sorcières et les païens du XXIe siècle se connectent à la magie dans leur vie et vous offre une réflexion sur la quête du moi ancien dans un monde de technologie addictive, de préoccupations globales et de pressions professionnelles.