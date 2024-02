Education et dynamiques sociales en Afrique

Les questionnements sur l'école et, par conséquent, sur l'éducation en Afrique, à travers le prisme des dynamiques sociales, deviennent de plus en plus réels. L'enjeu majeur est de voir dans quelles mesures repenser l'école en vue d'en faire un atout ou un facteur essentiel d'adaptation constante des sociétés africaines dans la dynamique des mutations qui s'imposent à elles. Car, les mutations sont parties constitutives de la réalité humaine et l'équilibre des sociétés vient de la capacité des hommes qui la composent à trouver des mécanismes de résilience. Le but de cet ouvrage n'est pas d'étaler des certitudes, mais de proposer des sillons d'analyse qui permettent de questionner les certitudes qui annihilent progressivement l'école et qui en font un cadre d'abrutissement.